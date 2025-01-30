В Рязанской области увеличилось число пассажиров на железнодорожном транспорте

Показатель вырос год к году почти на 12%.

В Рязанской области увеличилось число пассажиров на железнодорожном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

В январе-декабре 2024 года в Рязанской области перевозки пассажиров железнодорожным транспортом выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 1 миллион 818 тысяч человек.

С вокзала Рязань-1 пассажиры чаще всего уезжали в Москву, Челябинск, Самару, Ульяновск и Уфу. С Рязани-2 наиболее востребованными были рейсы в Сочи, Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Севастополь и Симферополь, в северном — в Санкт-Петербург.