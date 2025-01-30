В Рязанской области расширили меры поддержки семей с детьми

Теперь для получения единовременной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка в размере 300 тысяч рублей регистрацию на территории Рязанской области достаточно иметь одному из супругов.

В Рязанской области расширили меры поддержки семей с детьми, а также работников, приехавших в регион из других субъектов России. Об этом сообщает сайт областной думы.

Нововведения касаются использования единовременной соцвыплаты, установленной для жителей российских регионов, приехавших в Рязанскую область для трудоустройства. Средства в размере 250 тысяч рублей теперь можно потратить также на погашение ранее оформленного целевого займа на покупку недвижимости в областном центре и районах. Для получения помощи сотрудник должен проживать на территории региона и официально трудиться полный рабочий день.

Помимо прочего, документ предусматривает для таких специалистов увеличение размера единовременной выплаты на приобретение имущества с 75 до 100 тысяч рублей.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Депутаты также единогласно проголосовали за внесение изменений в региональный закон «О мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми». Речь идет о получении единовременной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка. Ее размер составляет 300 тысяч рублей. Теперь регистрацию на территории Рязанской области достаточно иметь одному из супругов. Документ должен быть действителен на дату рождения малыша. Также вводятся новые обязательные требования: неполучение супругами единовременной выплаты при рождении другого субъекта России и регистрация новорожденного в Рязанской области.

Поддержка распространяется на супругов в возрасте до 35 лет включительно.

" Названия у документов разные, но цель одна — чтобы создавались крепкие дружные семьи, чтобы в наш регион приезжали специалисты из других областей, оставались в нашем любимом Рязанском крае, обустраивали свой дом и, конечно, растили детей — здоровых, счастливых и уверенных в завтрашнем дне", — отметил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.