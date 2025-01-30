В Рязанской области пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому
Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил оперативнику 80 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался.
В Рязанской области пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СК.
По данным следствия, полицейские остановили 33-летнего пьяного водителя из Москвы. Чтобы избежать ответственности, мужчина предложил оперативнику 80 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался.
Возбуждено уголовное дело.