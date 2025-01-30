В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Инцидент произошел ночью 29 января.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью 29 января. В полицию сообщили о конфликте между мужчинами в доме на проезде Грибоедова.

Выяснилось, что 26-летний мужчина пришел в гости к 38-летнему рязанцу. Приятели выпивали и поссорились. Гость несколько раз ударил хозяина квартиры по лицу, позже тот обращался за медицинской помощью.

Гостя мужчины задержали. В отделе полиции выяснилось, что задержанный объявлен в федеральный розыск как осужденный в Пензенской области за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека и уклоняющийся от назначенного наказания. Помимо этого, мужчину разыскивали как подозреваемого в причинении побоев.

Проводится проверка.