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В Рязани родила женщина с рубцом на матке
На свет появилась девочка с весом 3120 граммов

В Перинатальном центре приняли роды у пациентки с рубцом на матке после операции кесарево сечение. Об этом в четверг, 30 января, сообщила пресс-служба медучреждения в соцсетях.

Как указано в публикации, первого ребенка женщина родила путем кесарева сечения. Вторые роды планировали тоже проводить с помощью операции. Женщина поступила в Перинатальный центр. При осмотре врачи предложили ей родить самостоятельно, потому что противопоказаний не было.

Так, на свет появилась девочка с весом 3120 граммов и ростом 52 см.

Отмечается, что это уже не первая пациентка с начала 2025 года, которая родила самостоятельно после предыдущего кесарева сечения.

«Роды с рубцом на матке относятся к высокой группе риска и каждый случай индивидуален, но при отсутствии противопоказаний такие роды возможны под обязательным врачебным контролем», — заключили в посте.

Фото: пресс-служба рязанского Перинатального центра