В Рязани пройдет конференция, приуроченная к гибели Федора Полетаева
Прямая трансляция будет вестись в официальных группах администрации города Рязани в соцсетях.
В Рязани 4 февраля в 11:00 состоится V ежегодная международная конференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны», приуроченная к годовщине гибели Героя Советского Союза Федора Полетаева. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Прямая трансляция будет вестись в официальных группах мэрии Рязани в соцсетях.
Цели конференции:
- противодействие пересмотру итогов Второй мировой войны;
- сохранение памяти об участниках Второй мировой войны;
- популяризация сведений о значимых событиях российской истории;
- создание платформы для взаимодействия представителей науки и общественности по заявленной тематике.
На конференции выступит более 20 участников из России, Италии, Франции, Узбекистана, Азербайджана, Болгарии, Армении, Сербии.
По результатам конференции планируется издать сборник тезисов.