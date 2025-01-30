В России приостановили проект об онлайн-продаже вина

Проект предполагал эксперимент по онлайн-торговле отечественным вином с помощью «Почты России», провести его планировали в Москве и Подмосковье.

В России приостановили проект об онлайн-продаже вина. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен. Проект предполагал эксперимент по онлайн-торговле отечественным вином с помощью «Почты России», провести его планировали в Москве и Подмосковье.

Против идеи выступали Минздрав и Роспотребнадзор.