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Ъ: из-за атаки на рязанский НПЗ в России сократились поставки нефтепродутов
В связи с этим в России могут продлить разрешение на экспорт бензина до конца февраля.

Из-за атаки на рязанский НПЗ в России сократились поставки нефтепродутов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В связи с этим в России могут продлить разрешение на экспорт бензина до конца февраля. Отмечается, что мера позволит производителям максимально загрузить НПЗ. По данным аналитиков, существенных изменений в оптовой стоимости топлива не предвидится.

Собеседники издания уточняют, что до середины февраля Минэнерго должно представить в правительство предложения по сохранению экспорта бензина, но с учетом новых санкций.

Запрет на экспорт бензина ввели 1 марта 2024 года на фоне резкого роста оптовых цен на топливо и риска дефицита на внутреннем рынке. С конца мая до августа ограничения были временно сняты. В конце ноября правительство разрешило крупным НПЗ экспортировать топливо до 31 января 2025 года.

Предполагается, что с продлением экспорта нефтепродуктов правительство сможет частично компенсировать потери компаний от последних санкций США, введенных 10 января.

Таким образом, максимальные объемы нефти будут перерабатываться внутри страны и направляться на экспорт в виде нефтепродуктов, в отношении которых нет жестких ограничений.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко подтвердил, что в последнее время наблюдался рост производства нефтепродуктов, но добавил, что на этой неделе поставки компаний на биржу сократились.

Это связывают с возможными последствиями атак БПЛА на Рязанский НПЗ 24 января и Волгоградский НПЗ 15 января. Как сообщало Reuters, в первом случае предприятие могло приостановить переработку нефти и железнодорожные отгрузки топлива. На фоне этих неофициальных данных, по словам Максима Дьяченко, на бирже сформировался ажиотажный спрос, и цены перешли в рост в преддверии сезона.