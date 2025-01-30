В Новомичуринске четверо мужчин ограбили пенсионера

Возбуждено уголовное дело.

В Новомичуринске четверо мужчин ограбили пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

57-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что накануне в его доме было застолье, к мужчине пришло четверо гостей. Гости начали ругаться с хозяин, когда у них закончился алкоголь. Они набросились на мужчину и потребовали денег. Ему пригрозили расправой и вынесли из квартиры телевизор, приставку к нему, системный блок компьютера и компьютерное кресло.

В описании внешности одного из гостей полицейские узнали мужчину, ранее судимого за убийство, кражи и незаконный оборот наркотиков. Он провел в местах лишения свободы более 10 лет и недавно освободился.

Участников застолья нашли. Похищенное изъяли.

К ограблению оказались причастны четверо местных жителей — трое в возрасте от 19 до 22 лет и 34-летний рецидивист.

Возбуждено уголовное дело.