В ЦФО аномально теплая погода достигнет своего пика в четверг

Леус добавил, что с 30 января нетипичное тепло начнет постепенно сходить на нет. Однако в пятницу еще могут обновиться некоторые температурные рекорды.

В ЦФО аномально теплая погода достигнет своего пика в четверг. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По нашим прогнозам, волна тепла, захлестнувшего европейскую территорию страны, достигнет своего апогея, и местами возможно обновление не только суточных рекордов максимальной температуры воздуха, но и абсолютных январских рекордов тепла», — написал он.

Леус добавил, что с 30 января нетипичное тепло начнет постепенно сходить на нет. Однако в пятницу еще могут обновиться некоторые температурные рекорды.