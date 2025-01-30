В Архангельске женщина умерла после шуточного выстрела в голову из винтовки
В Архангельске женщина умерла после шуточного выстрела в голову из винтовки. Об этом в четверг, 30 января, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".
32-летняя Анастасия выпивала в компании друзей. Один из приятелей похвастался приобретением пневматического оружия.
Девушка приставила голову к дулу и попросила молодого человека нажать на спусковой крючок. Мужчина думал, что винтовка не заряжена и ради шутки исполнил просьбу. Раздался сильный хлопок. Пуля пробила лобную кость погибшей.
У нее остались двое маленьких детей.
Возбуждено уголовное дело.