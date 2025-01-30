Spiegel: Украина не сможет потратить 25 млрд долларов на покупку вооружения

Отмечается, что кредит в 50 млрд согласовали летом 2024 года для обеспечения долгосрочной поддержки Киева в случае прихода к власти Трампа в США.

Украина не сможет потратить 25 млрд долларов от замороженных российских активов на вооружение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что кредит в 50 млрд согласовали летом 2024 года для обеспечения долгосрочной поддержки Киева в случае прихода к власти Трампа в США.

«Однако, как оказалось, около половины из предусмотренных 50 миллиардов долларов вообще не могут быть использованы для закупки вооружений», — уточняет издание.