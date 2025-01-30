Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 98.01 0.04 30/01
ЦБ EUR 102.4 0.8 30/01
Нал. USD 100.65 / 99.77 30/01 11:30
Нал. EUR 105.30 / 105.98 30/01 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
Вчера 18:04
2 363
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
37 831
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
46 107
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
56 735
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Spiegel: Украина не сможет потратить 25 млрд долларов на покупку вооружения
Отмечается, что кредит в 50 млрд согласовали летом 2024 года для обеспечения долгосрочной поддержки Киева в случае прихода к власти Трампа в США.

Украина не сможет потратить 25 млрд долларов от замороженных российских активов на вооружение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что кредит в 50 млрд согласовали летом 2024 года для обеспечения долгосрочной поддержки Киева в случае прихода к власти Трампа в США.

«Однако, как оказалось, около половины из предусмотренных 50 миллиардов долларов вообще не могут быть использованы для закупки вооружений», — уточняет издание.