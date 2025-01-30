Суд обязал «Ренессанс» возместить ущерб из-за свалки в Рязанской области

Дело рассматривали с мая 2024 года.

ООО «Ренессанс» обязано возместить более 10 миллионов рублей в качестве ущерба из-за незаконной свалки в Рязанской области. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Клепиковского районного суда.

Суд удовлетворил иск Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО «Ренессанс» о возмещении ущерба за нарушение законодательства.

Дело рассматривали с мая 2024 года.

Напомним, по требованию прокуратуры свалку в Туме Клепиковского района ликвидировали.

Ранее местные жители жаловались на едкий дым от горящей свалки. Позже выяснилось, что данная территория не являлась местом захоронения отходов, а выступала в качестве сортировочного пункта.