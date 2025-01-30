СК возбудил уголовное дело после нападения бездомных собак на рязанку

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

СК возбудил уголовное дело после нападения бездомных собак на рязанку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города и организации, осуществляющей мероприятия по отлову и учету безнадзорных животных.

Напомним, собаки напали на 45-летнюю женщину 28 января на улице Халтурина. Одна из них прокусила ей ногу. Бастрыкин поручил региональному СК возбудить уголовное дело.