Рязанские ветераны Великой Отечественной получат звание «Почетный гражданин»

Рязанские ветераны Великой Отечественной войны получат звание «Почетный гражданин города Рязани». За соответствующее решение проголосовали депутаты городской думы в четверг, 30 января.
«Это знак нашей благодарности ветеранам, отстоявшим свободу и независимость своей страны, Каждый из них — пример стойкости и любви к Родине», — сказала глава Рязгордумы Татьяна Панфилова.
Она отметила, что с инициативой выступило Минобороны. Предложение поддержал Владимир Путин.
Александр Чайка по поводу вопроса выступил с анонсом проекта о рязанских ветеранах «Они сражались за Родину» и призвал коллег принять активное участие в акции. Панфилова отметила, что по поводу проекта проведут отдельное совещание.
За присвоение звания «Почетного гражданина» депутаты проголосовали единогласно. О количестве рязанских ветеранов в проекте решения не упомянули.