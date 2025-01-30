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Рязанские ветераны Великой Отечественной получат звание «Почетный гражданин»
За соответствующее решение проголосовали депутаты городской думы.

Рязанские ветераны Великой Отечественной войны получат звание «Почетный гражданин города Рязани». За соответствующее решение проголосовали депутаты городской думы в четверг, 30 января.

«Это знак нашей благодарности ветеранам, отстоявшим свободу и независимость своей страны, Каждый из них — пример стойкости и любви к Родине», — сказала глава Рязгордумы Татьяна Панфилова.

Она отметила, что с инициативой выступило Минобороны. Предложение поддержал Владимир Путин.

Александр Чайка по поводу вопроса выступил с анонсом проекта о рязанских ветеранах «Они сражались за Родину» и призвал коллег принять активное участие в акции. Панфилова отметила, что по поводу проекта проведут отдельное совещание.

За присвоение звания «Почетного гражданина» депутаты проголосовали единогласно. О количестве рязанских ветеранов в проекте решения не упомянули.