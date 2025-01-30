Рязанцев попросили помочь в сборе на реабилитацию шестилетней девочки-инвалида
Врачи поставили шестилетней Полине сложный диагноз — артрогрипоз нижних конечностей. Ребенку требуется постоянная реабилитация.
Рязанцев попросили помочь в сборе на реабилитацию шестилетней девочки-инвалида. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила мать девочки.
Врачи поставили шестилетней Полине сложный диагноз — артрогрипоз нижних конечностей. Ребенку требуется постоянная реабилитация.
«Я одна воспитываю двоих детей. В марте мы собираемся в реабилитационный центр „Адели“ в Пензе», — отметила мать девочки.
Для реабилитации в клинике ей требуется 158 000 рублей.
Реквизиты для помощи:
Сбербанк 2202 2061 0963 3631. Номер телефона: