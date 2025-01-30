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Рязанцев попросили помочь в сборе на реабилитацию шестилетней девочки-инвалида
Врачи поставили шестилетней Полине сложный диагноз — артрогрипоз нижних конечностей. Ребенку требуется постоянная реабилитация.

Рязанцев попросили помочь в сборе на реабилитацию шестилетней девочки-инвалида. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила мать девочки.

Врачи поставили шестилетней Полине сложный диагноз — артрогрипоз нижних конечностей. Ребенку требуется постоянная реабилитация.

«Я одна воспитываю двоих детей. В марте мы собираемся в реабилитационный центр „Адели“ в Пензе», — отметила мать девочки.

Для реабилитации в клинике ей требуется 158 000 рублей.

Реквизиты для помощи:

‌Сбербанк 2202 2061 0963 3631. Номер телефона: +7 (915) 602-84-52 (Мария Федоровна К.).