Рязанцев попросили помочь в сборе на реабилитацию шестилетней девочки-инвалида

Врачи поставили шестилетней Полине сложный диагноз — артрогрипоз нижних конечностей. Ребенку требуется постоянная реабилитация.

Рязанцев попросили помочь в сборе на реабилитацию шестилетней девочки-инвалида. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила мать девочки.

Врачи поставили шестилетней Полине сложный диагноз — артрогрипоз нижних конечностей. Ребенку требуется постоянная реабилитация.

«Я одна воспитываю двоих детей. В марте мы собираемся в реабилитационный центр „Адели“ в Пензе», — отметила мать девочки.

Для реабилитации в клинике ей требуется 158 000 рублей.

Реквизиты для помощи: