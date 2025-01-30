Россияне стали чаще брать микрозаймы вместо кредитов в банках

Их доля составляет 70% от всех займов.

Россияне стали чаще брать микрозаймы вместо кредитов в банках. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику «Скоринг Бюро».

Отмечается, что в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов пришлось на займы от микрофинансовых организаций. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%.

Изменение стало самым заметным с 2021 года. Это произошел на фоне замедления банковского кредитования из-за жесткой политики ЦБ.