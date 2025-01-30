Россиян предупредили о рассылке фейковых штрафов

Жителям приходят «официальные письма» от ведомств, которые информируют о якобы задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты.

Россиян предупредили о рассылке фейковых штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Жителям приходят «официальные письма» от ведомств, которые информируют о якобы задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты.

В оповещении указаны суммы просроченных штрафов и прилагается QR-код или ссылка для перехода к оплате через СБП.

Гражданам рекомендуют проверять штрафы только через Госуслуги и ФНС.