Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения в рязанском общепите

Объявлены соответствующие предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения в рязанском общепите. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки были инициированы в связи с периодическими публикациями в СМИ новостей о фактах регистрации кишечных инфекций, сальмонеллеза у посетителей.

Среди несоответствий специалисты отметили отсутствие регистрации хозяйствующих субъектов в информационных системах «Цербер» и «Меркурий», а также поступление мясосырья без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность продукции в ветеринарном отношении.

Заведениям дали разъяснения по вопросам качества и безопасности пищевой продукции животного происхождения, а также консультации по работе в информационных системах Россельхознадзора, оформлению и гашению ветеринарных сопроводительных документов. Объявлены соответствующие предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.