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Прощание с рязанским журналистом Владимиром Фроловым перенесли
Время прощания перенесли с 6 утра на 08:00.

Прощание с рязанским журналистом Владимиром Фроловым перенесли. Об этом сообщает «ИД Пресса».

Прощание с рязанским журналистом Владимиром Фроловым пройдет в пятницу, 31 января. Время прощания перенесли с 6 утра на 08:00.

Место осталось тем же. Прощание пройдет около городского морга (Восточный промузел, 18).

Напомним, 27 января Фролов попал под поезд в районе платформы 194 км в черте Рязани. Ему было 54 года.