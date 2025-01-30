Никиту Джигурду признали угрозой национальной безопасности Украины

Причиной стало участие Джигурды в акциях в поддержку начала боевых действий и визиты на Донбасс.

Никиту Джигурду признали угрозой национальной безопасности Украины. Об этом сообщает РБК.

В соответствующий список актера включило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Причиной стало участие Джигурды в акциях в поддержку начала боевых действий и визиты на Донбасс.

63-летний Джигурда до 2022 года был гражданином Украины.