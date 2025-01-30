Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 98.01 0.04 30/01
ЦБ EUR 102.4 0.8 30/01
Нал. USD 100.65 / 99.40 30/01 13:55
Нал. EUR 105.30 / 105.77 30/01 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
Вчера 18:04
2 701
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
37 955
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
46 342
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
56 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Мэрия рассказала, когда закончится стройка нового детсада около ЖК «Метропарк»
«По контракту строительство объекта планируем завершить в июле 2025 года», — пояснили в горадминистрации.

Горадаминистрация рассказала, когда закончится строительство нового детского сада на 224 места в районе ЖК «Метропарк». Информация появилась под постами губернатора области Павла Малкова.

«По контракту строительство объекта планируем завершить в июле 2025 года», — пояснили в мэрии.

В сентябре на объект готовились заводить инженерные коммуникации.

На 2025 год в горождском бюджете предусмотрели расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов — школ в микрорайонах Семчино, Олимпийском городке, микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы № 28, а также детского сада в районе ЖК «Метропарк».