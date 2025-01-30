Мэрия рассказала, когда закончится стройка нового детсада около ЖК «Метропарк»

«По контракту строительство объекта планируем завершить в июле 2025 года», — пояснили в горадминистрации.

Горадаминистрация рассказала, когда закончится строительство нового детского сада на 224 места в районе ЖК «Метропарк». Информация появилась под постами губернатора области Павла Малкова.

«По контракту строительство объекта планируем завершить в июле 2025 года», — пояснили в мэрии.

В сентябре на объект готовились заводить инженерные коммуникации.

На 2025 год в горождском бюджете предусмотрели расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов — школ в микрорайонах Семчино, Олимпийском городке, микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы № 28, а также детского сада в районе ЖК «Метропарк».