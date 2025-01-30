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Количество клиентов ВТБ в Крыму увеличилось в три раза

С момента запуска продаж продуктов ВТБ в офисах РНКБ осенью 2024 года более 100 тысяч жителей Крыма и Севастополя уже стали розничными клиентами ВТБ. Жители полуострова оформили около 350 тысяч продуктов и сервисов ВТБ, в том числе более 100 тысяч дебетовых карт и 20 тысяч вкладов и накопительных счетов. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

С конца прошлого года клиенты РНКБ могут открывать в ВТБ вклады и накопительные счета, оформлять дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку, пенсионные карты и продукты «Семейного банка», а также подключаться к программе лояльности от ВТБ. Активно развивается выездной сервис ВТБ по доставке банковских продуктов. Он уже доступен жителям Симферополя, Севастополя, Ялты, Керчи и Балаклавы.

В 2025 году интеграция розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет проходить в несколько этапов:

  • С января кредитные продукты ВТБ стали продавать во всех офисах РНКБ.
  • В середине года начнется автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ, которые будут им доступны в онлайн-банке ВТБ.
  • На второе полугодие 2025 года запланирована поэтапная интеграция всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ.

К концу 2025 года планируется завершить перевод в ВТБ всей клиентской базы РНКБ — 2 млн клиентов.

«В этом году мы переходим в активную фазу интеграции с акцентом на быстрый и удобный переход в ВТБ для клиентов РНКБ. Крымчане и севастопольцы получат возможность оформить все финансовые продукты и услуги ВТБ, включая те, которые до этого не были представлены в регионе. При этом мы планируем сохранить привычные и востребованные местные проекты. В их числе — „Цифровая среда“, которая позволяет использовать банковские карты как идентификатор личности вне финансовой инфраструктуры», — отметил Георгий Горшков.

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