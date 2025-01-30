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Госдума начала готовить законопроект о запрете сатанизма в России
В Госдуме заявили о начале работы над законопроектом о запрете сатанизма в России. Он будет представлен в ближайшие дни.

В Госдуме начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России. Об этом в четверг, 30 января, сообщил депутат Николай Бурляев во время круглого стола комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему: «Духовный фронт России», передало РИА Новости.

По словам парламентария, законопроект против сатанизма уже начали готовить.

«Я надеюсь, что наш комитет скоро, буквально за неделю, за 10 дней представит проект против сатанизма», — сказал он.

Ранее стало известно, что в России сатанизм могут признать экстремистским движением.