Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий
Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.
30 января будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью 0…+3°С, днем +2…+7°С.
Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.