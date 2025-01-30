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Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий
Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

30 января будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью 0…+3°С, днем +2…+7°С.

Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.