Депутаты Рязоблдумы открыли весеннюю сессию

Основные направления на предстоящее полугодие обозначил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

Депутаты Рязоблдумы открыли весеннюю сессию. Об этом сообщает пресс-служба думы.

В среду, 29 января, в Рязоблдуме состоялось первое заседание весенней сессии. Основные направления на предстоящее полугодие обозначил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

«2025 год — очень важный для нашей страны. Он пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. Президент России также объявил этот год Годом Защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков. Особое внимание будет уделено главным героям празднования юбилея Победы — ветеранам. Губернатор принял решение установить региональную единовременную выплату участникам Великой Отечественной войны. Дополнительная поддержка ветеранов и тружеников тыла — это еще один способ выразить благодарность поколению победителей», — отметил Фомин.

Он напомнил о необходимости сохранения исторической памяти, сделав акцент на мероприятиях по благоустройству и восстановлению воинских захоронений, а также патриотическому воспитанию молодежи.

«Безусловно, центральными в законодательной повестке останутся вопросы поддержки бойцов СВО. В регионе выстроена комплексная система оказания помощи военнослужащим, их семьям, постоянно расширяется перечень льгот и круг их получателей, совершенствуются действующие инструменты поддержки, внедряются новые. Мы стараемся оперативно реагировать на все озвученные потребности и обращения», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Он отметил, что во время прямой линии глава государства определил четкие ориентиры для органов власти всех уровней.

«В числе приоритетов — достижение национальных целей развития. Наиболее значимые законопроекты будут связаны с выполнением социальных обязательств перед жителями области, улучшением демографической ситуации, привлечением кадров в регион. Нам предстоит обеспечить законодательное сопровождение новых национальных проектов, охватывающих все сферы. В текущем году в Рязанской области будут реализовываться 11 нацпроектов, расходы на них запланированы в объеме около 29 млрд рублей. Воспользоваться этим ресурсом мы должны максимально эффективно», — заявил Фомин.

Спикер добавил, что в регионе продолжится благоустройство территорий, модернизация дорожной и транспортной инфраструктуры, системы жилищно-коммунального хозяйства, строительство и реконструкция социальных объектов.

«По аналогии с федеральной программой капремонта школ запланировано масштабное обновление дошкольных образовательных учреждений. Люди ждут конкретные результаты, поэтому мы должны активно подключаться и осуществлять контроль на всех этапах. Работа нам предстоит серьезная. Хочу пожелать всем успехов и конструктивного взаимодействия», — заключил Фомин.