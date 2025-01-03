В Рязани сделают сквозной проход от ВДНХ до речного порта через Сад Юннатов

Благоустройство проведут за счет меценатов. Эта дорога позволит проложить еще один маршрут от ВДНХ до будущей набережной.

В Рязани сделают сквозной проход от ВДНХ к речному порту через Сад Юннатов. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024».

"В 2025 году планируем благоустройство Cада юннатов. При этом обязательно сохраним его как организацию. Сам сад облагородим и проложим дорогу в сторону речного порта, она пройдет вокруг забора. Дети по-прежнему будут заниматься на закрытой территории", — отметил политик.

По его словам, благоустройство проведут за счет меценатов. Эта дорога позволит проложить еще один маршрут от ВДНХ до будущей набережной.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2024».

Напомним, часть территории Рязанской ВДНХ открылась после реконструкции. Сообщалось, что далее запланировано восстановление и развитие территорий Дома юннатов с садом. Полностью завершить работы планировали в 2025 году.