В Рязани пропала 17-летняя девушка
Ее местонахождение неизвестно с 1 января 2025 года.
В Рязани пропала 17-летняя Душа Чулпан. Об этом 3 января сообщили в группе ПСО «Мещера».
Местонахождение девушки неизвестно с 1 января 2025 года.
Приметы: рост — 160-174 сантиметра, телосложение — среднее, глаза — карие, волосы — черные, на шее сзади — бабочка [предположительно, татуировка].
Одежда: розовая куртка, кофта, белые джинсы, черные кроссовки.
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