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Спустя месяц в Москве нашли пропавшего африканца из Рязанской области
34-летний новомичуринец, пропавший в начале декабря в Москве, найден.

34-летний новомичуринец, пропавший в начале декабря в Москве, найден, сообщил 3 января ИД «Пресса».

Как указано в публикации, 31 декабря двоюродной сестре пропавшего об этом сообщила полиция.

«Мне сказали, что Яна нашли. Он жив, но в тяжелом состоянии. Он в реанимации, и лечащий врач разрешила его навестить», — сообщила сестра мужчины.

Отмечается, что Яну, как лежачему больному, нужны пеленки, салфетки, памперсы. Его сестра просит о финансовой помощи.

Напомним, мужчина пропал 2 декабря 2024 года.