Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей женщины
В Москве пропала 67-летняя Марина Сбитнева. Женщина может находиться в Рязанской области.
В Москве пропала 67-летняя Марина Сбитнева. Женщина может находиться в Рязанской области. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своей группе во «ВКонтакте» 3 января.
Местонахождение женщины неизвестно со 2 декабря 2024 года.
Приметы: рост — 160 сантиметров, телосложение — нормальное, волосы — седые, глаза — карие.
Одежда: предположительно красная куртка, черная кепка.
Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам: