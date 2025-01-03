Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей женщины

В Москве пропала 67-летняя Марина Сбитнева. Женщина может находиться в Рязанской области.

В Москве пропала 67-летняя Марина Сбитнева. Женщина может находиться в Рязанской области. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своей группе во «ВКонтакте» 3 января.

Местонахождение женщины неизвестно со 2 декабря 2024 года.

Приметы: рост — 160 сантиметров, телосложение — нормальное, волосы — седые, глаза — карие.

Одежда: предположительно красная куртка, черная кепка.