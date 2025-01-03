Пропавшего месяц назад в Рязанской области мужчину нашли мертвым

Местонахождение мужчины не было известно с 25 ноября 2024 года. В четверг, 2 января, стало известно, что мужчину нашли мертвым.

Пропавшего месяц назад в Рязанской области мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Местонахождение жителя Новомичуринска не было известно с 25 ноября 2024 года. В четверг, 2 января, появилась информация, что мужчину нашли мертвым. Подробности поисков не разглашаются.