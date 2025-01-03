Опубликован прогноз погоды на 4 января в Рязанской области
В регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и днем временами ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер южной четверти, 5-10 м/с.
Опубликован прогноз погоды на субботу, 4 января, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем временами ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер южной четверти, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит -8, -3°С, днем — -5, 0 °C.