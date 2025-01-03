Над российскими регионами за ночь сбили 22 украинских БПЛА
10 беспилотников средства ПВО сбили над Брянской областью, по четыре дрона уничтожили над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской областью и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.
Средства ПВО ночью 3 января уничтожили 22 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
10 беспилотников сбили над Брянской областью, по четыре дрона уничтожили над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской областью и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.