Коляску ветром унесло в рязанский пруд

Волонтерам сообщили, что в Дашково-Песочне детская коляска выкатилась на тонкий лед пруда Серая Шейка. Ребенка в ней не было.

Коляску ветром унесло в пруд Серая Шейка в Рязани. Об этом написали в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте».

Волонтерам в четверг, 2 января, сообщили, что детская коляска выкатилась на тонкий лед. Ребенка в ней не было.

На место прибыл экипаж и обнаружил, что из-за сильного ветра коляска укатилась и ушла в воду. Спасатели достали ее из водоема и вернули владельцам.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»