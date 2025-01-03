Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды
В регионе ожидается мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Водителей и пешеходов призвали «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям и пешеходам из-за непогоды. Соответствующее
В пятницу, 3 января, в регионе ожидается мокрый снег. На дорогах будет гололедица.
Ветер прогнозируют юго-западный, западный, до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, +3°С.
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».