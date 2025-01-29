За год в России цены на хлеб выросли на 27%

Это связано с удорожанием логистики и сырья.

За год в России цены на хлеб выросли на 27%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрия Козлова.

«Если за январь—ноябрь 2024 года себестоимость кондитерской и замороженной продукции выросла на 16% год к году, то свежих хлебобулочных изделий — на 27%. Это связано с удорожанием логистики и сырья. Мука первого сорта выросла в цене за год на 18%, высшего — на 22%, ржаная — на 33%. Начинки, молочные, яичные продукты — везде динамика более 10%", — сообщил собеседник издания.

По его словам, стоимость зерна может составлять 80% от конечной цены продукта. Козлов добавил, что на изменение цены на хлебобулочные изделия влияет и рост фонда оплаты труда, который за последний год увеличился на 30%.