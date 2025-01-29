В Рязани десятки домов остались без света
Отключение света произошло 29 января
В Дашково-Песочне 29 января десятки домов остались без света. Об этом рязанцы сообщили под постами губернатора Павла Малкова.
По данным электросетей, без света остались улицы:
- Большая;
- Полевая;
- Сережина гора;
- Сережин переулок.
Рязанцы заявили, что авария может задевать школу интернат «Вера» на Сережиной горе № 14.
«В рамках реконструкции ЛЭП смежная территориальная организация проводила работы. Приносим извинения за доставленные неудобства», заявили в ГУП РО «РГРЭС».