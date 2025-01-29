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В России могут ввести проверку на знание русского языка для врачей-мигрантов
Рекомендацию для Минздрава подготовил комитет Госдумы по охране здоровья. Отмечается, что на культурную адаптацию и интеграцию иностранцев есть жалобы.

В России могут ввести проверку на знание русского языка для врачей-мигрантов. Об этом пишет URA.RU.

Рекомендацию для Минздрава подготовил комитет Госдумы по охране здоровья. Отмечается, что на культурную адаптацию и интеграцию иностранцев есть жалобы.

«Если есть такие проблемы, значит, нужно принимать меры. Сейчас обсуждается тема о введении дополнительного экзамена по русскому языку либо специального блока в рамках аккредитации, где граждане иностранных государств подтверждали бы владение им», — заявил председатель комитета Сергей Леонов.