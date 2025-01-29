В РГАТУ провели лекцию по антитеррору

В РГАТУ провели лекцию по антитеррору. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло в конце января на факультете дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. Оно было направлено на развитие у молодежи неприятия идеологии терроризма и нацеленно на выполнение задач Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024-2028 годы. Мероприятие прошло в формате классного часа «Нет терроризму».

Вместе с классным руководителем обучающиеся актуализировали проблему террора: вспомнили алгоритмом действий при угрозе террористического акта и поведения в чрезвычайных ситуациях, говорили об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и ключевых направлениях борьбы государства с террористическими проявлениями в обществе. Некоторые студенты во время разговора обратили внимание на то, что бедность, дискриминация и различного рода конфликты могут стать катализаторами тяжелых поступков, что террористические акты, помимо причинения непосредственного ущерба жертве, могут посеять страх и создать ощущение беззащитности каждого человека.

Отмечается, что на факультете работа по раннему выявлению и профилактике экстремизма в молодежной среде, снижению уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма носит систематический характер.