В Минобороны отчитались об обстановке в Курской области на 29 января

За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.

В Минобороны отчитались об обстановке в Курской области на 29 января. Соответстсующая информация размещена в соцсетях министерства.

В публикации сказано, что за сутки Украина потеряла более 420 военнослужащих.

Отмечается, что ВС РФ уничтожили три танка ВСУ, семь боевых бронемашин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

По данным Минобороны, один украинский военнослужащий сдался в плен.