В «Капитале» рассказали рязанцам о плюсах покупки парковочного места.

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В компании заявили, что покупка машиноместа — как игра в «Монополию»: дешевле купить на старте, а продать в пик спроса. Отмечается, что это один из самых доступных и «тихих» активов.
«Машиноместо на старте стоит около 1,1 млн рублей, далее цена будет стремиться к 2 млн. К окончанию строительства дома (через 1-1,5 года) выгода может составить до +80%. Это как вложить деньги в акции, но без риска обвала рынка», — пояснили в «Капитале».
Почему это работает?
- Низкие цены на старте: застройщики продают паркинг со скидкой;
- Рост спроса — после окончания строительства ЖК жильцы готовы платить в два раза больше за комфортное место прямо у дома;
- Минимум времени — стройка паркинга быстрее, чем квартиры и окупаемости депозита;
- Доступность — главный козырь. Цена входа ниже, чем у квартиры или коммерческой недвижимости, к тому же, вы можете взять рассрочку: без первого взноса и переплат.
В компании посоветовали рязанцам покупать парковочное место в центре города или ближе к ТЦ.
«Чем ближе к людям, тем выше спрос. Ищите районы с новостройками или офисными центрами», — отметили в «Капитале».
Машиноместо можно приобрести в паркинге «Капитала».
"Успейте осуществить свою мечту до 1 марта 2025, пока не началось повышение цен", — заключили в компании.