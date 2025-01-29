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В «Капитале» рассказали рязанцам о плюсах покупки парковочного места

В «Капитале» рассказали рязанцам о плюсах покупки парковочного места.

В компании заявили, что покупка машиноместа — как игра в «Монополию»: дешевле купить на старте, а продать в пик спроса. Отмечается, что это один из самых доступных и «тихих» активов.

«Машиноместо на старте стоит около 1,1 млн рублей, далее цена будет стремиться к 2 млн. К окончанию строительства дома (через 1-1,5 года) выгода может составить до +80%. Это как вложить деньги в акции, но без риска обвала рынка», — пояснили в «Капитале».

Почему это работает?

  • Низкие цены на старте: застройщики продают паркинг со скидкой;
  • Рост спроса — после окончания строительства ЖК жильцы готовы платить в два раза больше за комфортное место прямо у дома;
  • Минимум времени — стройка паркинга быстрее, чем квартиры и окупаемости депозита;
  • Доступность — главный козырь. Цена входа ниже, чем у квартиры или коммерческой недвижимости, к тому же, вы можете взять рассрочку: без первого взноса и переплат.

В компании посоветовали рязанцам покупать парковочное место в центре города или ближе к ТЦ.

«Чем ближе к людям, тем выше спрос. Ищите районы с новостройками или офисными центрами», — отметили в «Капитале».

Машиноместо можно приобрести в паркинге «Капитала».

"Успейте осуществить свою мечту до 1 марта 2025, пока не началось повышение цен", — заключили в компании.