Стала известна возможная причина смерти скопинца, умершего около ЖД-путей
«Криминала нет. Шел и просто упал рядом с железнодорожными путями. Даже руки в карманах остались», — рассказал собеседник РЗН.Инфо.
40-летний скопинец, умерший около железнодорожных путей, мог скончаться по естественным причинам. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
«Криминала нет. Шел и просто упал рядом с железнодорожными путями. Даже руки в карманах остались», — рассказал собеседник.
Напомним, в Скопине около железнодорожных путей прохожие нашли труп.
Фото: «МК в Рязани».