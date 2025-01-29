Совфед одобрил законопроект о повышении штрафов за продажу сигарет детям
Теперь штрафы для физических лиц вырастут до 300 тысяч рублей, для должностных — до 700 тысяч рублей, для юридических — до 2 млн руб.
Совфед одобрил законопроект о повышении штрафов за продажу сигарет детям. Об этом сообщает РБК.
Теперь штрафы для физических лиц вырастут до 300 тысяч рублей, для должностных — до 700 тысяч рублей, для юридических — до 2 млн руб.
Ранее максимальная сумма штрафов за данное нарушение достигает 600 тысяч рублей.