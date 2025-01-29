Умер заслуженный артист РФ Борис Улитин, озвучивавший героев «Звездных войн»

Артисту было 85 лет. Причина смерти в публикации не указана.

Скончался заслуженный артист России Борис Улитин. Об этом сообщили 29 января в Telegram-канале «Комитет по культуре Санкт-Петербурга».

Артисту было 85 лет. Причина смерти в публикации не указана.

Борис Улитин родился в Ленинграде в творческой семье. Его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады артист остался в осажденном Ленинграде с тетей, с матерью актер встретился только в 1943 году.

По окончании театрального института артиста заметил Николай Акимов и пригласил в труппу театра Комедии, в котором он прослужил около 60 лет.

Отмечается, что голосом Бориса Улитина говорят персонажи более сорока фильмов и мультфильмов, среди которых: «Звездные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и другие.

Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.