Скончался экс-начальник рязанской исправительной колонии № 2 Василий Вовченко

Прощание пройдет в Рязани 30 января в 11:30 на Сысоевском кладбище.

Во вторник, 28 января, скончался экс-начальник рязанской исправительной колонии № 2 Василий Вовченко. Об этом сообщил официальный Telegram-канал УФСИН по региону.

Василий Михайлович проходил службу в уголовно-исполнительной системе с 1974 по 2014 год, с 2003 года — в должности начальника исправительной колонии № 2.

Полковник внутренней службы неоднократно поощрялся руководством МВД СССР, Минюста России, ФСИН России, Президентом Российской Федерации.

«Василий Михайлович личным примером воспитывал в подчиненных добросовестное отношение к труду и на пенсии всегда оставался мудрым наставником для молодого поколения сотрудников. Он был настоящим профессионалом, а главное, добрым и отзывчивым человеком», — говорится в сообщении.

Прощание пройдет в Рязани 30 января в 11:30 на Сысоевском кладбище.

Фото: официальный Telegram-канал УФСИН по Рязанской области.