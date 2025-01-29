SHOT: в Екатеринбурге школьница выпила энергетик и умерла
В Екатеринбурге школьница выпила энергетик и умерла. Об этом 29 января сообщил SHOT.
Как стало известно каналу, 16-летняя девочка вместе с друзьями купила в магазине булочки, сухарики и энергетик. После компания зашла в подъезд одного из домов. В какой-то момент школьнице стало плохо: она стала махать руками, упала возле лестницы, у нее пошла пена изо рта.
На место происшествия вызвали скорую. Медики констатировали смерть.
Отмечается, что при обысках запрещенных веществ и алкоголя у компании подростков не обнаружили. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
По данным SHOT, умершая школьница состояла на учете в ПДН за кражу, а также у нарколога за употребление спиртосодержащей жидкости.