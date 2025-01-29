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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 30 января
Холодной воды не будет с 10 до 17 часов

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 30 января. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 10:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • 1-й Весенний переулок (Дядьково, дома №№ 1, 2, 3, 4;
  • 2-й Весенний переулок (Дядьково), дома №№ 1, 2, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
  • 3-я Весенняя линия (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
  • Весенняя (Дядьково), дома №№ 1, 2, 2 корпус 4, 2 корпус 5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
  • Грачи (Дядьково), дома №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49;
  • Ленпоселок (Дядьково), дома №№ 1, 1/1, 2, 2 корпус 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
  • Новая (Дядьково), дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19.