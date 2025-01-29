Российские военные освободили Новоелизаветовку в ДНР
За сутки российские бойцы поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и места сборки БПЛА и безэкипажных катеров.
Российские военные освободили Новоелизаветовку в ДНР. Об этом в среду, 29 января, сообщило Минобороны.
За сутки российские бойцы поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и места сборки БПЛА и безэкипажных катеров.
Потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек.