Российские военные освободили Новоелизаветовку в ДНР

За сутки российские бойцы поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и места сборки БПЛА и безэкипажных катеров.

Российские военные освободили Новоелизаветовку в ДНР. Об этом в среду, 29 января, сообщило Минобороны.

За сутки российские бойцы поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, цеха производства, склады хранения и места сборки БПЛА и безэкипажных катеров.

Потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек.