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РЭСК подняла стандарты обслуживания на новый уровень: открыт обновленный офис в Скопине

Рязанская энергетическая сбытовая компания (ПАО «РЭСК», входит в Группу РусГидро) открыла после масштабной реконструкции современный клиентский офис в городе Скопине, демонстрируя новый уровень заботы о своих потребителях. Этот офис, ставший девятым по счету в рамках Программы повышения качества обслуживания, готов принять более 30 тысяч физических лиц и 850 корпоративных клиентов из Скопина и Скопинского района.

Торжественное открытие обновленного офиса состоялось при участии заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Владимира Кимерина, исполнительного директора ПАО «РЭСК» Светланы Волощук, главы администрации Скопинского района Михаила Ромодина и главы администрации города Скопин Ирины Ланиной.

Обновленный офис — это не просто место для решения вопросов, а комфортное и современное пространство, созданное для удобства каждого клиента. Здесь предусмотрены отдельные зоны обслуживания для физических и юридических лиц, комфортный зал ожидания, зона дополнительных сервисов и даже детский уголок с интерактивными играми и книгами. Особое внимание уделено доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья: офис оборудован пандусом, кнопкой вызова специалиста и специальным местом для обслуживания.

Новый офис оснащен современным оборудованием, разработанным отечественными специалистами по заказу РЭСК. Терминал автоматической системы ввода данных позволяет клиентам самостоятельно передавать показания приборов учета и совершать оплату без посещения зоны обслуживания. Терминал электронной очереди собирает данные о клиентопотоке и тематике обращений, что позволяет оптимизировать график работы и разрабатывать новые интерактивные сервисы.

Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Анатольевна Волощук подчеркнула, что компания постоянно работает над улучшением качества обслуживания: «Совершенствуя и развивая цифровые сервисы, мы не забываем про живое общение. При этом выбор удобного формата взаимодействия остаётся за клиентом».