Песков: Карлсон не предоставил доказательств покушения США на Путина

Он призвал не верить бездоказательной информации.

Американский журналист Такер Карлсон не предоставил доказательств, говоря о намерениях администрации экс-президента США Джо Байдена убить Владимира Путина. Об этом в среду, 29 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА Новости.

Он призвал не верить бездоказательной информации.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», — сказал Песков.

Напомним, Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась «убить Путина». В Кремле говорили, что российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной.